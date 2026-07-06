Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki çöplük alanda saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Atık depolama alanından yükselen alev ve yoğun dumanı fark eden vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Çöplük alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın şiddetiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından olası bir tehlikenin ve yangının çevreye sıçramasının önüne geçebilmek amacıyla bölgeye çok sayıda söndürme ekibi yönlendirildi.
Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman müdahalenin zorlaştığı bölgede, ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları sürdürülüyor.