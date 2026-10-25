Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında dün akşam saat 20.00 sıralarında deniz faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 9 kişinin bulunduğu "Elif'im" isimli özel gezi teknesi, gövdesinin alt kısmından su almaya başlayarak kısa sürede battı.

8 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Teknenin battığı yönündeki acil durum ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Dalış Timi, 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 8 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, kontrol amacıyla ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KBB UZMANI DOKTOR İÇİN DENİZDEN VE HAVADAN SEFERBERLİK

Teknede bulunduğu öğrenilen ve Burhaniye'de Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olarak görev yaptığı bildirilen Dr. Şahin B.'nin ise karanlık sularda kaybolduğu tespit edildi. Olay sırasında üzerinde can yeleği olduğu belirtilen hekimi bulabilmek amacıyla hem su altı dalgıçları hem de havadan İHA ve helikopter desteğiyle geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Ekiplerin Kız Adası ve çevresindeki geniş alanda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.