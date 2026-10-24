Kız Adası'nın güneyinde teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi, 1 insansız hava aracı ve 1 helikopter sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında deniz yüzeyinden kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik botuna alınan kişiler, Ayvalık Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü. Kurtarılan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 1 kişinin kayıp olduğu belirlendi. Bu kişinin bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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