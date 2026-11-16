Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık-Sarımsaklı Mahallesi seferini yapan yolcu minibüsü denize uçtu. Kazada yaralanan şoför ve yolcular hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı, 06 Mevkii'nde meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs savrularak yolcularıyla birlikte denize uçtu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ve Deniz Polisi, çevredekilerin de yardımıyla şoför ve yolcuları minibüsten çıkardı. Şoföre ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.