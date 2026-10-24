Ayva kesildikten kısa süre sonra kahverengiye dönebiliyor. Meyvenin havayla temas etmesiyle başlayan bu doğal süreç, birkaç basit yöntemle yavaşlatılabiliyor. Özellikle limonlu su kullanmak, ayvanın rengini korumak için en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor.

AYVA NEDEN KARARIR?

Ayva kesildiğinde hücreleri zarar görüyor ve meyvenin içindeki enzimler oksijenle temas ediyor. Enzimatik esmerleşme olarak bilinen bu kimyasal reaksiyon, ayvanın yüzeyinde kahverengi renk oluşmasına neden oluyor.

LİMON SUYU KARARMAYI ÖNLÜYOR MU?

Limon suyu, içerdiği sitrik asit sayesinde ortamın asitliğini artırarak kararmaya yol açan enzimlerin etkinliğini azaltıyor. C vitamini de oksidasyon sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle kesilmiş ayvalara limon sıkmak, rengin daha uzun süre korunmasını sağlıyor.

AYVANIN RENGİNİ KORUMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Ayvaların kararmasını geciktirmek için doğranan parçaları limon suyu eklenmiş soğuk suya koyabilirsiniz. Ayvaları kullanacağınız zamana kadar bu suda bekletmek, hava ile temaslarını azaltarak renk değişimini yavaşlatır.

Evde limon bulunmuyorsa bir litre soğuk suya bir çay kaşığı tuz ekleyerek de benzer bir yöntem uygulayabilirsiniz. Ayvaları kullanmadan önce hafifçe durulamanız yeterlidir.