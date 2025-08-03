Sosyal medyada ve günlük yaşamda birçok kişi benzer deneyimleri paylaşıyor. Telefonun da bulunduğu bir ortamda arkadaşınızla sıradan bir konuyu konuşuyorsunuz; birkaç dakika geçmeden ilgili ürüne dair bir reklam mesajı telefonunuza düşüyor. Durum hem şaşırtıcı hem de tedirgin edici. Peki, bu durumun arkasında ne var?

MİKROFON DİNLENİYOR MU?

En çok sorulan sorulardan biri: "Telefonlarımız dinleniyor mu?" Uzmanlara göre bu konuda kesinleşmiş bir bulgu yok. Ancak cihazların mikrofon erişimi konusunda geniş izinlere sahip olması, teorik olarak dinlenme ihtimalini mümkün kılıyor.

Siber güvenlik uzmanları, "Pek çok uygulama ,yüklenme sırasında mikrofon ve kamera izni alıyor. Kullanıcılar bu izinlerin ne anlama geldiğini sorgulamadan 'kabul et' butonuna tıklıyor" diyor. Uzmanlara göre telefonlar sürekli olarak ses kaydı yapmıyor ancak bazı uygulamalar, belirli tetikleyicilerle aktif hale gelip kısa süreli analizler yapabiliyor.

GERÇEK SEBEP NE OLABİLİR?

Bununla birlikte uzmanların büyük kısmı bu durumu dinlemeden ziyade veri eşleşmesi ve davranışsal tahminleme algoritmaları ile açıklıyor.

Bir dijital pazarlama stratejistinin aktardığına göre; "Kullandığınız uygulamalarda yaptığınız aramalar, tıkladığınız içerikler, konum bilgileriniz ve etkileşimleriniz büyük bir veri havuzuna aktarılıyor. Bu veriler, sizin neye ilgi duyabileceğinizi tahmin edebilen algoritmalarla analiz ediliyor. Konuşmasanız bile davranışlarınız o mesajın geleceğini haber veriyor olabilir."

YASAL DÜZENLEMELER NE DİYOR?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Avrupa'daki GDPR gibi düzenlemeler, kullanıcı izni olmadan ses kaydı ya da kişisel verilerin işlenmesini yasaklıyor. Ancak kullanıcıların çoğu, bu izni farkında olmadan zaten veriyor. Ücretsiz uygulamaların beledinin çoğu zaman 'kişisel veri' olduğu hatırlatılıyor.

NE YAPMALI?