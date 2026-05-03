Stevia genellikle ilkbahar aylarında (Nisan–Mayıs) ekiliyor. Don riskinin ortadan kalkmasıyla birlikte dikimi yapılan bitki, sıcak ve güneşli ortamları seviyor. Hasat ise çoğunlukla yaz sonu ve sonbahar başında gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri stevia yetiştiriciliği için uygun görülüyor. Ilıman iklimi sevmesi nedeniyle bu bölgelerde daha verimli sonuçlar alınabiliyor. Ayrıca kontrollü sulama ile İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde de üretim yapılabildiği belirtiliyor.

Bitkinin en dikkat çeken yönlerinden biri ise kazanç potansiyeli. Stevia yapraklarının kurutulmuş hali, kaliteye göre değişmekle birlikte kilosu yaklaşık 750 TL ile 1.750 TL arasında alıcı bulabiliyor. İşlenmiş ürünlerde ise bu rakam çok daha yukarı çıkabiliyor.

Uzmanlara göre stevia, şekerden yüzlerce kat daha tatlı olması sayesinde gıda sektöründe alternatif olarak hızla yayılıyor. Diyet ürünlerden içeceklere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olması, talebin artmasında önemli rol oynuyor.

Ancak her tarımsal faaliyette olduğu gibi bu alanda da planlama büyük önem taşıyor. Toprak yapısı, sulama imkanı ve pazar araştırması yapılmadan üretime başlanmaması gerektiği vurgulanıyor.