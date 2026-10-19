Azerbaycan'ın, Türkiye'de yaşayan yedi kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkardığı öne sürüldü. Azeri-Press Agentliyi'nin aktardığına göre başsavcılık açıklamasında, söz konusu kişiler hakkında Azerbaycan'da anayasal düzenin zorla değiştirilmesine yönelik açık çağrılar ile dini gerekçelerle nefret ve düşmanlığın kışkırtılması iddiaları kapsamında ceza davası yürütüldüğü belirtildi. Bakü Binagadi Bölge Mahkemesi'nin yedi kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı verdiği ve bu kişilerin uluslararası arananlar listesine alındığı belirtildi. ARALARINDA FATİH TEZCAN DA VAR Bu kişiler arasında Rıdvan Kaya, Zekeriya Ceran (Abdullah İmamoğlu), Fatih Tezcan, Ahmet Şanlı, Fahrettin Taşkaya Saral, Abdurrahman Tumer ve Alparslan Tanrıkulu'nun bulunduğu öne sürüldü. Azerbaycan’da kız öğrencilerin başörtüsüyle okula gitmesine yönelik kısıtlamalar, Türkiye’deki İslamcı çevrelerin protestolarına neden olmuştu.

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