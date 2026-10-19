Sevgili okurlarım bütün dünyada geçerli olan bir kavram vardır. Buna egemenlik hakkı denir. Örneğin bir ülke başkentini değiştirmeye karar verirse başka ülkeler buna karşı çıkamaz çünkü başkentin neresi olacağına ancak o ülke karar verir. İtirazlar sonucu değiştirmez. Ya da bir ülke istediği her konuda kuralları değiştirebilir ve başkalarının eleştirilerini dikkate almaz. Bunlar bütün dünyada geçerli olan uluslararası kurallardır. Birkaç gün önce bu konuda Türkiye’de ilginç bir olay yaşandı ama hikayenin bizimle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktu. Azerbaycan hükümeti bir karar aldı: İlköğretim okulları ve liselerde öğrenciler ve öğretmenlerin başörtüsü takıp okula o giysilerle gelmesi yasaklandı. Hani adına türban, sıkma baş denilen şu nesne! Bu kararı alan ve aldıran elbette ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev idi. Bizimkilerin her konuda çok yakınında duran bir dostumuz! Bizimkiler ise aynı zamanda Azerbaycan’ın ‘abisi!’ ★★★ Türban kararı resmen ortaya çıkınca bizimkiler yerlerinden zıpladı! Vay bee, bizim kucağımızda oturan Azerbaycan böyle bir kararı bize danışmadan, bizim kabul etmeyeceğimizi bile bile nasıl olur da alabilir! Umutları belliydi. Baskı yapacak ve bu kararı geri aldıracaklardı. Sonra da gerçek veya düzmece bütün İslam ülkelerine hava basacaklardı. ‘İşte gücümüzü herkes görsün. Bastırdık ve Azerbaycan’ın bu iptal kararını almasını sağladık. Onlara tükürdüklerini yalattık!..’ ★★★ Saray’ın Oktay Saral isimli başdanışmanı hemen her konuşmasında bir sürü olay yaratır. Bu konuda da ön aldı, tepki gösterdi ve şöyle dedi: “Örtülü öğrencilerin eğitim hakkı engellenmiştir. Eğitim hakkı ideolojik dayatmalara kurban edilemez. Azerbaycan yönetimi bu uygulamadan derhal vazgeçmelidir. Gençlerin önüne böyle engeller konulmasın.” Onu AKP Bursa Milletvekili Müfit Aydın izledi: “Azerbaycan hükümeti bu uygulamaya derhal son vermek zorundadır. İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine zarar verilmesin.” Bu sözler doğal olarak Recep Tayyip’in talimatıyla söyleniyordu. Biri Saray’ın, yani kendisinin başdanışmanı, diğeri ise partisinin milletvekili. Kendisi konuşmasa bile onları konuşturuyordu! Onlar konuşur da bizim yandaş medya susar mı... Hemen ardından onlar tam kadro devreye girdiler, yasağın kaldırılması için haber üretmeye başladılar... Anadolu Ajansı, TRT, Sabah, Hürriyet, NTV, Haber Türk ve diğerleri... ★★★ Bunlar konuşmaya başlayınca Azerbaycan hükümetiyle birlikte İlham Aliyev de hemen devreye girdi ve bizimkilere ağır sözlerle bindirmeye başladı. Devlet televizyonu şöyle diyordu: “Bu ülkenin kendisine özgü milli değerleri var. Biz bu kimliğimize Arap ve Fars kültürlerini sokmayız. Türkiye’deki iktidar temsilcileri Azerbaycan’ın iç işlerine ve egemenlik hakkına müdahale etme hakkına sahip değildir.” Aliyev ise şunları söylüyordu. (Anlayan anlar!) “Herkes yerini bilsin, işlerimize karışmasın, bizim yaşam tarzımıza burnunu sokmasın. Herkes kendi halkları ve devletiyle ilgilensin.” Bu ağır sözler doğrudan bizimkilere, kendini dünya lideri zannedenlere yönelikti. Bizimkiler ise hiç düşünmeden nasıl bir hata yaptıklarını iş işten geçtikten sonra anladılar. Başı bağlıları savunmak zorundaydılar çünkü o kesim AKP’nin oy deposu! Üstelik Azerbaycan’ın bu kararı kaldırması durumunda bütün İslam alemine ‘biz sağladık bunu’ diye hava basacaklardı ama olmadı işte! Hiç ummadıkları bir biçimde Azerbaycan’ı kızdırmışlardı. Bu tepkiyi oradan hiç beklemiyorlardı. Peki sonra ne oldu? Bu kez bizimkiler Azerbaycan’a hoş görünme çabasına girdiler. İşi kitabına uydurup dost ülkeye son derece olumlu ve ılımlı mesajlar iletmeye başladılar. Recep Tayyip yine işin başını çekiyor ve mesajında İlham Aliyev’e “Gardaşım” diyordu. ★★★ Evet, böylesine saçma sapan, bizimle uzaktan yakından ilgisi olmayan gereksiz bir konuda devreye girdiler. Size ne yaaa başka bir ülkedeki örtünme yasağından? Azerbaycan halkını hiç mi tanımıyor musunuz siz? Onlar büyük çoğunlukla Sünni olmadığını, örtünmediğini falan hiç bilmiyor musunuz? Azerbaycan’a sözünüz geçiyorsa KKTC’yi tanımasını sağlasanıza! O biraz sıkar elbette. Türban varken kim takar KKTC’yi! Yaa, işte böyle efendim!