Azerbaycan'da din görevlilerinin kamu görevlerinde çalışmasını engelleyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Ekim 2026'da kabul edilen Devlet Hizmeti Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

DEVLET KURUMLARI TARAFINDAN İNCELENECEK

Yeni kanun kapsamında profesyonel din görevlileri, devlet memurluğu kadrolarına atanamayacak. Yeni Müsavat'ta yer alan habere göre, kamu görevine başvuran kişilerin din görevlisi olup olmadığı ise ilgili devlet kurumları tarafından incelenecek.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARININ ARDINDAN GELDİ

Karar, Azerbaycan'da okullarda başörtüsüne yönelik kısıtlamaların tartışıldığı bir dönemde alındı. Bakanlar Kurulu, 21 Eylül 2026'da öğrencilerin, 6 Ekim'de ise öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin yeni düzenlemeleri kabul etmişti.

KULLANIMINA İZİN VERİLMEMİŞTİ

Kurallarda doğrudan başörtüsü yasağına yer verilmemişti. Ancak okul kıyafetlerinin bütünlüğünü bozduğu ve laik eğitim ilkesiyle uyuşmadığı değerlendirilen giysilerin kullanılmasına izin verilmemişti. Bu uygulama, başörtülü öğrencilerin okullara alınmadığı yönündeki haberler ve protestolarla gündeme gelmişti.

SARAL TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada Azerbaycan'daki uygulamaya karşı çıkarak, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" ifadelerini kullandı.

Saral'ın açıklaması Bakü'de tepkiyle karşılanırken, Ankara'da da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Middle East Eye'da yayımlanan haberde, Azerbaycan yönetiminin Saral'ın görevden alınması için Ankara'ya talepte bulunduğu öne sürüldü.

SARAL GÖREVİNDEN AYRILDI

Yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten Oktay Saral'ın görevinden ayrıldığı, gazeteci Fuat Uğur tarafından duyuruldu.

Gazeteci Talat Atilla da Saral ile görüştüğünü belirterek ayrılık kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alındığını aktardı. Atilla'nın Azerbaycan'la ilgili açıklamalarının ayrılığında etkili olup olmadığını sorması üzerine Saral'ın, "Evet, öyle görünüyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır" yanıtını verdiği belirtildi.

AZERBAYCANLI MİLLETVEKİLLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Saral'ın görevinden ayrılması Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekilleri tarafından olumlu karşılandı.

Milletvekili Tahir Rzayev, Saral'ın görevden ayrılmasını Azerbaycan'a duyulan saygının göstergesi olarak değerlendirdi. YAP milletvekili Hikmet Babaoğlu ise bu gelişmenin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermek isteyenlere verilmiş bir yanıt olarak görülmesi gerektiğini söyledi.