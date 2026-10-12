Azerbaycan'da okullarda baş örtüsü yasağı sonrası yaşanan protestolar büyürken, Azerbaycan hükümetinin sosyal medyayı kısıtladığı iddia edildi.

Azerbaycan'daki sosyal medya kullanıcıları, Instagram ve TikTok platformlarına erişim sağlamakta zorluk yaşadıklarını ve sitelerin yalnızca VPN aracılığıyla çalıştığını aktardı.

Pazartesi sabahından itibaren platformlara erişemediklerini belirten kullanıcılar; yavaş bağlantı hızından, akışın yenilenmemesinden ve videoların yüklenmemesinden şikayet ediyor.

Kesinti izleme servisleri Azerbaycan kaynaklı şikayetleri kaydetse de Instagram veya TikTok'u etkileyen küresel bir aksaklık bildirmedi. İddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

Erişim sorunlarına ilişkin ne Azerbaycanlı resmi makamlardan ne de Instagram ve TikTok cephesinden henüz resmi bir açıklama yapıldı.

O GÖRÜNTÜLERDEN SONRA MI ENGELLENDİ?

Bazı sosyal medya kullanıcıları, uygulandığı iddia edilen kısıtlamaların son dönemde yayılan başörtüsü yasağı protestolarını gösteren videolarla ilişkili olabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi, 12 Ekim'de iktidar yanlısı APA haber ajansına yaptığı açıklamada, Bakü'de bir grubun tek tip okul kıyafeti uygulamasının getirilmesi nedeniyle okul personeliyle "çatışmalı durumlar yarattığını" söyledi.

Okula alınmadığı iddia edilen baş örtülü öğrencilerin ağladığı görüntüler ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi

Bakanlar Kurulu, eylül ayında öğrenciler ve öğretmenler için tek kıyafet kuralı getiren düzenlemeleri kabul etmişti.

ÖĞRENCİLER DERSLERİ BOYKOT ETTİ

Kurallarda başörtüsü ifadesi açıkça yer almasa da, internette paylaşılan haber ve görüntülerde genç kızların başörtülü oldukları gerekçesiyle okullara alınmadığı iddia ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan diğer videolarda ise öğrencilerin okul önlerinde protesto düzenlediği ve içeri alınmayan arkadaşlarıyla dayanışma amacıyla dersleri boykot ettiği görülüyor.

Bakanlık, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 37 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

2010–2012 yıllarında benzer kısıtlamalar protestoları tetiklemiş, gösterilerin bir kısmı polis tarafından dağıtılmış ve ardından gözaltılar yaşanmıştı.

İzin verilmeyen gösterilerin sıkı bir şekilde kısıtlandığı ülkede kamusal alan protestolarına nadiren rastlanıyor.