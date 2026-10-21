Azerbaycan makamları, 21 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan 406/26 sayılı resmî açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 31 kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Resmi metinde, söz konusu kişilerin Azerbaycan mevzuatı uyarınca "istenmeyen kişi" ilan edildiği belirtilirken karara gerekçe olarak sosyal medya ve internet platformlarında yer alan muhtelif açıklamalar gösterildi.

Listede Bakü yönetiminin kamuoyuyla paylaştığı listede Türk siyasetinden, medya dünyasından, akademiden ve dini çevrelerden tanınan simalar yer aldı.

İstenmeyen kişi ilan edilen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş dikkat çekti.

Listede ayrıca eski Ayasofya imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Boynukalın, gazeteci ve yazarlar Yusuf Kaplan ile İsmail Kılıçarslan ve eski hakem, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu bildirildi.

SEBEBİ 'EGEMENLİK'

Azerbaycan makamları, kararın arka planındaki unsurları ülkenin egemenliği ve anayasal düzenine yönelik tehditler çerçevesinde açıkladı.

Resmi açıklamada, adı geçen şahısların sosyal medya platformları ve internet siteleri aracılığıyla Azerbaycan'ın egemenliğini, milli güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef alan ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

Metinde; yönetimin zor kullanılarak değiştirilmesine dönük çağrılar yapılması ile dinî radikalizm temelinde şiddet, dini nefret ve düşmanlığın körüklenmesi kararın dayanakları arasında sıralandı.

Öte yandan açıklamada, listedeki isimlerin hangi somut söz veya eylemleri sebebiyle kapsama alındığına ilişkin kişi bazında ayrıntılı örneklere yer verilmedi.

GİRİŞİ YASAKLANAN TÜRKLERİN LİSTESİ

1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya ve Gazeteciabi projesinin yöneticisi

2. Cem Özyurt – Blog yazarı

3. Akın Duru – TV8 ve Acunmedya çalışanı

4. Dursun Eker – Gazeteci, File Prodüksiyon Hizmetleri

5. Adem Özköse – Gazeteci, siyasi analist ve yazar

6. Muhammed Emin Yıldırım – Köklü Değişim dergisi ve medya grubunun İstanbul temsilcisi

7. Cüneyt Sezer – Blog yazarı, sosyolog ve siyasi analist

8. Serhat Koyuncu – Kamuoyunda faaliyet gösteren isim

9. Mikail Ayyıldız – Dinî araştırmacı ve yazar

10. Ahi Aratoğlu – Araştırmacı yazar, şair ve sosyolog

11. Muharrem Çavuş – Eski AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)

12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı

13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı

14. Aydın Binboğa – Ekonomist ve siyasetçi

15. Hakkı Eren – Köklü Değişim gazetecisi

16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR Batman mali ve idari işler sorumlusu

17. Mehmet Boynukalın – Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörü, eski Ayasofya imamı

18. Okan Aytaş – Gazeteci, Finansopia Medya sahibi

19. Mert Armağan – Gazeteci

20. Yaşar Yavuz – Gazeteci

21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, gazeteci ve yazar

22. Yusuf Kaplan – Yazar ve gazeteci

23. Erdinç Teğmen – Erte Medya sahibi

24. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu ve eski futbol hakemi

25. Halil Atakan Ay – İlahiyatçı

26. İsmail Kılıçarslan – TVNET ve Yeni Şafak yazarı

27. Murat Şahin – Akit TV program sunucusu

28. İrfan Kaya Ülger – Akit TV program sunucusu

29. Fatin Dağıstanlı – Akit TV program sunucusu

30. Ömer Ulutaş – Toprak Partisi Genel Başkanı

31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Milletvekili