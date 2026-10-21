Azerbaycan, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş’ın da bulunduğu 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladığını duyurmuştu.

Açıklanan listede yer alan Ahmet Çakar ismi ise dikkat çekti.

Azerbaycan medyasında yayımlanan haberlerin bazılarında, ülkeye girişi yasaklanan kişinin eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar olduğu belirtilirken, diğer bazı haberlerde ise eski MHP milletvekili Ahmet Çakar’ın adının geçtiği aktarıldı.

Azerbaycan basınında ortaya çıkan bu isim karışıklığı, Türkiye’de yayımlanan haberlere de yansıdı.

ESKİ MİLLETVEKİLİ ÇAKAR'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan karışıklığın ardından CGTN Türk’e konuşan eski milletvekili Ahmet Çakar, geçtiğimiz hafta Akit TV’de yayımlanan “Söz Meydanı” programına katıldığını ve Azerbaycan’daki gelişmeler hakkında görüşlerini dile getirdi. Çakar, “İncitecek bir şey söylemedik” dedi. Çakar, “Bir vekil olarak görüşümü dile getirdim” ifadelerini kullandı.

Soykırım yapan kişilere uygulanması gerektiğini düşündüğü ülkeye giriş yasağının kendisine yöneltilmesine tepki gösteren Çakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “dostum” dediğini hatırlattı.

“Bir millet iki devlet” anlayışına vurgu yapan Çakar, başörtülü ve başörtüsüz kişiler arasında ayrım yapılmasının yanlış olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Azerbaycan yönetimine yönelik değerlendirmelerini sürdüren Çakar, “Bir ülkenin içişlerine karışma hakkımız yok, düşünce beyan edebiliriz. Bu bir kardeş sitemidir. Azerbaycan yönetiminin söz konusu hatasından dönmesini kalben rica ediyoruz” diye konuştu.

Eski milletvekili Ahmet Çakar, TBMM’de 21. Dönem İstanbul Milletvekili olarak 2 Mayıs 1999 ile 1 Ekim 2002 tarihleri arasında görev yapmıştı.

SPOR YORUMCUSU ÇAKAR, PAYLAŞIMINI SİLDİ

İsim benzerliği nedeniyle Azerbaycan’ın ülkeye giriş yasağı listesinde adının bulunduğu düşünülen eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Çakar, paylaşımında, “Benim Azerbaycan'a girişim niye yasak ki... Allah Allah. Ağzımdan aleyhte bir şey çıkmadı ki, Azerbaycan hakkında. Sayın Azerbaycan Büyükelçiliği, benim ülkenize girişim niye yasaklandı? İzah eder misiniz lütfen...” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak listede yer alan kişinin eski MHP milletvekili Ahmet Çakar olduğunun anlaşılması üzerine spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.