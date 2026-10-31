Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmadı. Bakü yönetiminin okullarda "başörtüsü yasağı" kararına AKP çevrelerinden gelen itirazlar ve eleştiriler gerilim yaratmıştı.
Azerbaycan medyası APA'da yayımlanan analizde, Türkiye'de Azerbaycan'a yönelik kampanyalar gerekçe gösterilerek Aliyev'in zirveye katılmama kararının doğru olduğu savunuldu.
Yazıda, iki ülke ilişkilerinde karşılıklılık vurgusu yapıldı ve Azerbaycan'ın dış politika tercihlerine müdahale beklentisi eleştirilirken, "Türk toplumu hurafeciliğe sürükleniyor" ifadelerine yer verildi.