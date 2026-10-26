Azerbaycan'da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başdanışmanı Oktay Saral'ı görevden almasını değerlendirdi.

"ERDOĞAN, BİZE SAYGI DUYUYOR"

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Tahir Rzayev, Erdoğan'ın Saral'ı görevden almasına ilişkin "Azerbaycan devletine duyduğu büyük saygı ve kardeşlik ruhundan kaynaklanmaktadır" dedi.

İki ülke arasındaki bağların tarihsel, milli ve manevi değerlere dayandığını belirten Rzayev, "Bu halklar her zaman birlikte olmuş, birbirlerini desteklemiş ve ekmeklerini paylaşmışlardır. Mutlu olduklarında birlikte sevinmiş, ağladıklarında birlikte ağlamışlardır" ifadelerini kullandı.

“BU TÜR EYLEMLERE SON VERMELİDİRLER”

Rzayev, Oktay Saral ve destekçilerinin Çanakkale Savaşı'nı ve iki ülkenin birbirine verdiği desteği unutmaması gerektiğini söyledi. Azerbaycan'ın Türkiye'ye, Türkiye'nin de zor zamanlarda Azerbaycan'a verdiği desteği hatırlatan Rzayev, "Bazı milliyetçilerin, dindar kişilerin ve sahte İslamcıların etkisi altına girip Azerbaycan hakkında bu tür uygunsuz ve kışkırtıcı açıklamalarda bulunmamalı, insanları birbirine düşürmemeli ve çatışmaya çağırmamalıdırlar" dedi.

"AZERBAYCAN'A KARŞI KONUŞAN HERKESE ÖRNEK OLMALI"

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Hikmet Babaoğlu ise Oktay Saral'ın görevden ayrılmasının yalnızca bir yetkilinin istifası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Babaoğlu, "Bu, Azerbaycan'a karşı konuşan herkes için, gazetecilerden parti yetkililerine, sosyal medya aktivistlerinden blog yazarlarına kadar, onun yaptığı hataları tekrarlayan herkes için ahlaki bir ceza olmalıdır" ifadelerini kullandı. Saral'ın görevden ayrılmasının örnek teşkil etmesi gerektiğini savunan Babaoğlu, Türkiye'de Azerbaycan aleyhinde konuşanların iki kez düşünmesi gerektiğini söyledi. İstifanın iki ülke ilişkilerine zarar vermek isteyenlere verilmiş bir yanıt olarak görülmesi gerektiğini belirten Babaoğlu, Türkiye ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarının iki ülke arasındaki kardeşliği korumaya yönelik çalışmalarını da takdir etti.

OKTAY SARAL "KENDİSİNİN TALİMATIYLA AYRILDIM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 12 Ekim'de X hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellendiğini savunarak uygulamaya tepki gösterdi. Saral, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! İnancı gereği başını örten bir öğrenciyi okul kapısında bırakmak, hangi vicdana, hangi adalete sığar?" ifadelerini kullandı. Saral, paylaşımında Azerbaycan yönetimine uygulamadan vazgeçme çağrısı yaptı.

Azerbaycan'da okullarda kıyafet kurallarına ilişkin düzenlemeler kapsamında, okul üniformasının bütünlüğünü bozduğu ve laiklik ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilen ek giyim unsurlarının kullanımına yönelik yasak tartışma yarattı. Başörtüsü uygulamasına ilişkin açıklamaların ardından Bakü yönetiminin Türkiye'den gelen eleştirilere tepki gösterdiği bildirildi. Azerbaycan, aralarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu 31 kişinin ülkeye girişini yasakladı.

Saral'ın görevden alındığı haberi 25 Ekim'de gündeme geldi. Saral, görevden alınıp alınmadığı sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok" yanıtını verdi. Azerbaycan açıklamalarının ayrılığında etkili olup olmadığı sorulduğunda ise "Evet, öyle görünüyor" dedi. Saral, daha sonra Nefes gazetesine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'la ilişkiler nedeniyle böyle kararlar alınmasının doğal olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını olgunlukla karşıladığını söyledi.

Saral, 26 Ekim'de bu kez X hesabından yaptığı paylaşımda, 2016'dan bu yana yürüttüğü Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifasını sunduğunu açıkladı. "Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur" diyen Saral, görevinden ayrılmasının inandığı değerlerden vazgeçtiği anlamına gelmediğini savundu. Saral, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yürümeye devam edeceğini belirterek, "Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin" ifadelerini kullandı.