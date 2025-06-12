Sabah Gazetesi'nden Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Melek-Hüseyin Abbasov çifti dünyaevine Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde girdi. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen bu büyüleyici törende, iş ve sanat dünyasından seçkin isimler bir araya geldi.

1000 KİŞİLİK İHTİŞAMLI TÖREN

Azerbaycan’ın jet-set temsilcileriyle dolup taşan davete yaklaşık 1000 konuk katıldı. Görkemli organizasyon, davetliler için unutulmaz bir geceye dönüştü. Geceye damgasını vuran anlardan biri de sahne performanslarıydı.

Azerbaycan’ın pop müziğinin yıldızı, “Azerbaycan’ın Rihanna’sı” olarak anılan Röya Ayhan ile Ukraynalı ünlü sanatçı Ani Lorak, sahne alarak konuklara müzik dolu dakikalar yaşattı. Her iki sanatçı da performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Düğün sadece lüksüyle değil, kültürel öğeleriyle de dikkat çekti. Azerbaycan’a özgü halk danslarının sergilendiği törende, konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar müziğin ritmine kapılıp dans etti.