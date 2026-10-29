29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı Sözcü TV’de yayımlanan Günaydın Türkiyem programında sunucu İsmail Küçükkaya, Azerbaycan televizyon kanalında yayımlanan Atatürk klibini izleyicilerle paylaştı. Azerbaycan televizyonunda yayımlanan video klipte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından başlayarak yaşamındaki önemli dönüm noktalarına yer verildi. Atatürk’ün hayatını ve tarihsel mirasını konu alan görüntüler, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Küçükkaya, Azerbaycan’daki okullarda Atatürk ve Cumhuriyet hakkında yapılan anlatımlara dikkat çekerek, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin önemini vurguladı. "AZERBAYCAN'DA OKULLARDA ATATÜRK VE CUMHURİYET ANLATILDI" Küçükkaya, yayında yaptığı açıklamada, “Azerbaycan'da okullarda Atatürk'ten bahsedildi, Cumhuriyet'ten bahsedildi, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik hukukundan bahsedildi. Şu videoyu da dikkatle huzurlarınıza getirmek isterim” ifadelerini kullandı.

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