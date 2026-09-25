New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu protesto edildi. Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin temsilcisi protesto amacıyla salonu terk etti. Salonda protesto ve yuhalama sesleri de duyuldu. Diplomatların toplu şekilde salondan ayrılmasıyla salonunda çok sayıda koltuk boş kaldı. AZERBAYCAN TEMSİLCİSİ KALMAYI SÜRDÜRDÜ Azerbaycan temsilcisi ise Netanyahu'nun konuşması boyunca yerinden ayrılmadı. Azerbaycan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kolombiya, Fas, Bahreyn ve Yunanistan delegasyonlarının da salonda kaldığı görüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.