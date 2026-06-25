İki ülkenin önde gelen telekom şirketleri Telecom Armenia ve AzerTelecom, internet trafiğinin karşılıklı olarak kendi altyapıları üzerinden taşınmasını öngören bir anlaşmaya vardı.

Güney Kafkasya'daki dijital bağlantı hatlarını çeşitlendirerek güvenilirliği artırmayı hedefleyen bu ortaklık, Avrasya telekomünikasyon ağlarının gelişimine de büyük katkı sağlayacak. Ayrıca AzerTelecom, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayacak ve Hazar Denizi'nin altından geçecek "Dijital İpek Yolu" adlı dev fiberoptik kablo projesini de geliştirmeye devam ediyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşaması sadece teknolojiyle sınırlı kalmayıp ticaret hatlarına da yansıdı. İşbirliğinin en somut örneklerinden biri olarak, son olarak Rusya'dan Ermenistan'a gidecek 400 tonu aşkın gübre sevkiyatı Azerbaycan transit güzergâhları üzerinden güvenle gerçekleştirildi.

İki komşu ülke arasındaki lojistik koridorun açılmasıyla birlikte, Azerbaycan'dan Ermenistan'a binlerce ton akaryakıt ihraç edilirken; Rusya'dan yola çıkan on binlerce ton tahıl, gübre ve sanayi hammaddesi de yine Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a ulaştırıldı.