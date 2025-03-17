Azerbaycan, İsrail açıklarında doğal gaz arama hakkı elde etmek için bugün anlaşmayı imzalıyor. İsrail Enerji Bakanlığı, Azerbaycan’ın devlet şirketi Socar’ın BP ve İsrailli NewMed Energy ile oluşturduğu konsorsiyumun belirtilmiş sularda arama yapma yetkisi alacağını duyurdu.

Anlaşma, Azerbaycan Maliye Bakanı Mikayıl Cabbarov ve İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen’in gözetiminde imzalanacak. Socar, bu yılın başlarında Tamar gaz sahasından yüzde 10 hisse satın alarak İsrail’deki enerji yatırımlarını genişletmişti.

İsrail, bölgedeki en büyük rakibi İran’a karşı Azerbaycan ile iş birliğini arttırıyor. İki ülke, enerji ve savunma alanlarında birbirine bağımlı olmaya devam ediyor.

SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ İLK ZİYARET

Socar konsorsiyumu, Ekim 2023’te bu arama hakkını kazanmıştı. Ancak aynı ay başlayan İsrail-Hamas savaşı, anlaşmanın imzalanmasını geciktirdi. Şirketler, sahada üç yıl sürecek sismik araştırmalar yürüterek gaz rezervlerini saptamaya çalışacak.

Cabbarov’un Kudüs ziyareti, savaşın başlamasından bu yana bir Azerbaycanlı bakanın İsrail’e yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

İsrail, geçen yıl Azerbaycan’dan 713 milyon dolarlık petrol satın alarak Bakü’nün altıncı en büyük müşterisi oldu. Yeni arama lisansları, İsrail’in ekonomik sularının kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 1.700 kilometrekareyi kapsayan bir bölgeyi içeriyor. İsrail Enerji Bakanlığı, bu bölgenin doğal kaynaklar açısından daha önce neredeyse hiç araştırılmadığını belirtti.