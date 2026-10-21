Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Ekim 2026 tarihli ve 406/26 sayılı açıklamasıyla 31 Türk vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Listede yer alan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Azerbaycan Büyükelçiliği’nden kararın gerekçesini açıklamasını istedi.

Adının listede olduğunu öğrenince sosyal medya hesabından iki paylaşım yapan Çakar, ilk paylaşımında doğrudan büyükelçiliğe seslenerek ülkeye girişinin neden yasaklandığını sordu. İkinci paylaşımında ise Azerbaycan hakkında olumsuz bir açıklamasının bulunmadığını savundu ve “Benim Azerbaycan’a girişim niye yasak ki” ifadesini kullandı.

HANGİ SÖZLERİN GEREKÇE OLDUĞU AÇIKLANMADI

Bakanlık, yasağın gerekçesi olarak listedeki kişilerin sosyal medya ve internet platformlarında Azerbaycan’ın egemenliğini, milli güvenliğini, anayasal düzenini, halkını ve yönetimini hedef aldığını öne sürdüğü açıklamalarını gösterdi.

Ancak açıklamada, Çakar dahil listedeki kişilerin hangi söz veya paylaşımları nedeniyle yasak kapsamına alındığına ilişkin somut bir örnek verilmedi. Çakar’ın listeye alınmasına gerekçe gösterilen sözleri de bu nedenle açıklığa kavuşmadı.

ERBAKAN VE GERGERLİOĞLU DA LİSTEDE

Giriş yasağı getirilenler arasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Uğraş, Toprak Partisi Genel Başkanı Ömer Ulutaş, iktisatçı ve siyasetçi Aydın Binboğa ile eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın da bulunuyor.

Yeni Şafak yazarları Yusuf Kaplan ve İsmail Kılıçarslan ile Fatin Dağıstanlı da listedeki isimler arasında yer alıyor. Karara tepki gösteren Fatih Erbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yönelik açıklamalarda bulundu.