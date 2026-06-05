Azerbaycanlı bürokrat Rovshan Muradov (41), İstanbul'da düzenlenecek uluslararası bir konferansa katılmak için Türkiye'ye gelirken, Beşiktaş'ın en lüks otellerinden birinde konakladı.



Konferans öncesinde otele yerleşen Muradov'dan bir süre haber alamayan yakınları ve konferans organizasyonunda görevli kişiler durumu otel yönetimine bildirdi.





OTEL ODASINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ihbar üzerine Muradov'un kaldığı odaya giren görevliler, Azerbaycanlı bürokratı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Muradov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından polis ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otel odasında detaylı çalışma yaptı. Oda ve çevresinde inceleme gerçekleştiren ekipler, ölüm nedenine ilişkin delil topladı.



DARP İZİNE RASTLANMADI

İlk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde de odaya gelip giden şüpheli kimseye rastlanılmadı.

Azerbaycanlı bürokratın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsi ve alınacak numuneler üzerinde gerçekleştirilecek toksikolojik incelemelerin ardından ölüm nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

