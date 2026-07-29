Aziz İhsan Aktaş davasında karar günü belli oldu. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının 59. duruşmasında, tüm sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı. Avukatlar, eylemlerle ilgili savunma yaparak, müvekkilleri Akpolat'ın tahliyesini ve beraatini talep etti. Avukatların beyanlarının tamamlanmasıyla davada, tüm sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması bitti. Mahkeme Başkanı Oğuzhan Gül, dosyaya ilişkin kararın açıklanacağı 24 Ağustos Pazartesi günü tüm avukatların duruşmaya gelmesi gerektiğini belirterek, gelmeyen avukatlar hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşabileceğinden son kez ihtarda bulunulmasına karar verdi.

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