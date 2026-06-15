Aziz İhsan Aktaş davasının üçüncü duruşması, Silivri’de Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısında inşa edilen 2 bin 295 kişilik yeni duruşma salonunda devam ediyor.

Duruşma savcısı, 14 Mayıs’ta esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Bu süreçte Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan tahliye edilirken, dosyadaki tutuklu sayısı yediye düştü.

Üçüncü duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına başlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş iddianamesi” olarak bilinen 578 sayfalık iddianameyi kabul etti. İddianamede 200 şüpheli yer alırken, 19 kişi mağdur sıfatıyla dosyada bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile İstanbul Milletvekili Özgür Karabat hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği de belirtildi. İddianamede şüpheli olarak yer almayan Ekrem İmamoğlu’nun isminin ise 14 sayfada geçtiği, bazı bölümlerde “suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu” ve “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Şüpheliler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin yanı sıra Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de yer aldı.

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş hakkında 9 ayrı suçtan toplam 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aktaş’a yöneltilen suçlamalar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma”, “resmî belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” yer aldı. Ayrıca “rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlamaları da iddianamede yer buldu.