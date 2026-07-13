İş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı iddia edilen “çıkar amaçlı suç örgütü” ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 7’si tutuklu 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açılan dava devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin tutuklu olmak üzere 7 CHP’li belediye başkanının yargılandığı davanın karar duruşmasında 5’inci hafta, 17’nci gün, Silivri’de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı.

Duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık Navdar Kaya savunma yaptı. Kaya, “Beraatımı talep ediyorum” derken Kaya’nın avukatının savunması da tamamlandı.