Aralarında, etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de bulunduğu 200 sanıklı dava ikinci gününde...
MAHKEMEDEN İZLEYİCİ KARARI
Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme başkanı görüntü çekildiği gerekçesiyle salona artık izleyici alınmayacağını söyledi.
Daha sonra mahkemenin karardan vazgeçtiği aktarıldı.
MAHKEME HEYETİ KARARINDAN DÖNDÜ, “TEK BİR GÖRÜNTÜ ÇIKARSA KİMSEYİ ALMAYACAĞIM”— Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 28, 2026
Heyet “izleyici alınmama” kararından geri döndü
CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik heyetten ricacı oldu, “görüntü çıkmamasını biz sağlayacağız. Biraz daha müsaade edin.” dedi.
Başkan da, “sizden… https://t.co/i8WdiaXp0e