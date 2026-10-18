İzmir eski Belediye Başkanlarından Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı’na aday oldu. Bugünkü seçimde partiye kayıtlı yaklaşık 60 bin kişi Aziz Kocaoğlu ile mevcut il başkanı Çağatay Güç arasında tercih yapacak.

CHP’den seçilen Cemil Tugay’ın AKP’ye geçtiğini hatırlatan eski Başkan Kocaoğlu SÖZCÜ’ye şu değerlendirmeleri yaptı: “İzmir sağa kayıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı geçti. İlçe belediye başkanlarımızdan bazıları korkudan tir tir titriyor. Babadan partiliyim. İzmir’e 15 sene başkan olarak hizmetim var. CHP’nin oyunu hep artırdık. İzmir, önümüzde eriyor. Arkadaşlara yalvardım, ‘Sizin yönetiminize gireyim, yardımcı olayım, kazandıralım’ dedim. Mecburen aday oldum.

ŞİMDİKİ BAŞKAN ÇOK HIRSLI

Şimdiki il başkanı Çağatay Güç, çok iyi bir insan, iyi niyetli ama bu işe yatkın değil. Çok büyük hatalar yapıyor. Çok hırslı. Hırsı aklının önünde gidiyor. O da hatayı doğuruyor. İzmir’i, belediyeyi, projelere bilmiyor. İzmirli, belediyeyi CHP’ye, yani bize emanet etmişti. Bizim adayımız da AKP’ye gitti. İzmirli bilmiyor muydu AKP’ye oy verse 3-5 kat hizmet alacağını. Bu beyefendi büyük doktor Cemil Bey, AKP’ye giderse İzmir’e hizmet alacağını düşünmüş. Olur mu böyle şey?”

Çağatay Güç bu dönemde il başkanlığını yürütemez

Atatürk ilkelerinin ışığında yürüyen, vatanını, milletini kendimizden daha çok seven insan olduğunu, böyle terbiye gördüğünü anlatan Aziz Kocaoğlu, bugün yapılacak seçim için şunları söyledi:

“Seçime başkanlık için iki aday katılıyoruz. 60 bin civarında üye oy kullanacak. Kim bir oy fazla alırsa, yönetim kurulunu, disiplin kurulunu, kurultay delegelerini o belirleyecek. Çağatay Güç’ü delege göstereceğim, Parti Meclisine önereceğim. Onu bırakmam. Ama pişmesi lazım. İzmir il başkanlığı da yapabilir ama bu dönemde yapamaz.”