Üç dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığı'na adaylığını duyurdu. Kocaoğlu, 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek il kongresi öncesindeki açıklamasında, İzmir'de daha güçlü bir parti örgütü oluşturulması gerektiğini belirtti.

Ülkenin siyasi ve ekonomik koşulları ile İzmir'deki siyasi gelişmelere değinen Kocaoğlu, "İzmir duruşu" vurgusu yaparak şunları söyledi:

"Gerek ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve ekonomik süreç, gerekse İzmir özelinde yaşanan son siyasal gelişmeler, hepimizi derinden etkilemekte ve kaygılandırmaktadır. Böyle bir ortam ‘İzmir duruşuna’ sahip ve sorumluluk sahibi her yurttaşın elini taşın altına koyma zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu, hepimiz için tarihi bir görevdir."

"DAHA ETKİN, KARARLI VE MÜCADELECİ BİR İL YÖNETİMİ"

Adaylık gerekçesini açıklayan Kocaoğlu, "Her geçen gün iktidara biraz daha yaklaşan YENİ Parti’nin İzmir’de daha da güçlenmesi; daha etkin, kararlı ve mücadeleci bir İl Yönetimi ile mümkün olabilecektir" dedi.

Kocaoğlu, İzmirlilerin hassasiyetlerini ve önceliklerini bilen, kentin sorunlarına ve çözüm yollarına hâkim bir yönetim oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Açıklamasının sonunda tüm YENİ Parti üyelerini 18 Ekim Pazar günü yapılacak ön seçimde oy kullanmaya davet etti.