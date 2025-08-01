Kararda, 1946 Savur doğumlu Aziz Sancar’ın bilim dünyasındaki başarıları vurgulandı.

1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Sancar, John Hopkins ve Dallas Teksas Üniversiteleri’nde moleküler biyoloji alanında çalışmalar yaptı.

“Fotoliyaz” genini klonlayarak DNA onarımı üzerine yaptığı araştırmalarla 1977’de doktorasını tamamladı. Yale Üniversitesi’nde nükleotit kesim onarımı üzerine çalışan Sancar, 1997’den itibaren biyokimya ve biyofizik alanında önemli katkılar sundu.

Sancar, 1984’te ABD Ulusal Bilim Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü, 1990’da Amerikan Fotobiyoloji Derneği Ödülü, 1995’te ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Ödülü, 1997’de TÜBİTAK Bilim Ödülü, 2001’de Amerikan Kimya Cemiyeti Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülü, 2004’te ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi Ödülü, 2006’da Türkiye Bilimler Akademisi üyeliği, 2007’de Vehbi Koç Ödülü ve 2015’te Paul Modrich ile Tomas Lindahl ile birlikte Nobel Kimya Ödülü gibi birçok prestijli ödüle layık görüldü.

2025’te “Türk Dünyasının Kültür Elçisi” nişanı alan Sancar, Mehmet Özdoğan ile birlikte ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen ilk Türk oldu.

KKTC Bakanlar Kurulu, Sancar’ın dünya çapındaki bilimsel çalışmaları ve insanlığa katkıları göz önüne alınarak, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası uyarınca vatandaşlık verilmesine karar verdi.