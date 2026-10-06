Bilim dünyasında Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden Prof. Dr. Aziz Sancar ile Prof. Dr. Canan Dağdeviren, ABD'deki bir etkinlikte buluştu. Çok sayıda bilim insanının da katıldığı programda bilimsel çalışmaların yanı sıra Türk kültürüne ait ezgiler de seslendirildi.

CANAN DAĞDEVİREN'DEN AŞIK VEYSEL TÜRKÜSÜ

Etkinliğin renkli anlarından biri Prof. Dr. Canan Dağdeviren'in Aşık Veysel'in “Kara Toprak” türküsünü seslendirmesiyle yaşandı. Dağdeviren'in türkü söylediği sırada salonda bulunanlar da kendisine eşlik etti.

AZİZ SANCAR DA TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

Etkinlikte bulunan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da Dağdeviren'in seslendirdiği türküye kayıtsız kalmadı. Sancar, bulunduğu yerden türküye eşlik ederken etkinlikte renkli anlar yaşandı.