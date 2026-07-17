Ünlü televizyoncu ve gazeteci Aziz Üstel, 80 yaşında İzmir'de 'çoklu organ yetmezliği' nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üstel, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi olarak görev yapmıştı.



Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üstel'in vefat haberini vererek şu ifadeleri kullandı:



"Star Yazar Ailesi"nin çok değerli üyesi Aziz Üstel ağabey bugün İzmir'de vefat etti. Eğilip bükülmedi, inandığı gibi yazdı söyledi. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin başı sağ olsun."







AZİZ ÜSTEL KİMDİR?

Türk televizyonculuk, medya ve spor dünyasının en renkli, entelektüel ve sevilen figürlerinden biriydi. Türk televizyonlarında "talk show" formatının öncülerinden biri olmasının yanı sıra yaptığı nitelikli kitap ve dizi çevirileri, köşe yazıları ve Galatasaray Spor Kulübü’ndeki yöneticilik kariyeriyle tanınmaktadır.



