Televizyon yapımcısı, gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Aziz Üstel, dün İzmir’de tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.
HACI FATMA TATARİ CAMİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ
Üstel için Hacı Fatma Tatari Cami’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Üstel’in eski eşi Filiz Döner’in yanı sıra AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve gazeteci arkadaşları katıldı.
TERİM VE TURAN ÇELENK GÖNDERDİ
Göztepe ve Galatasaray’ın yanı sıra Fatih Terim ve Arda Turan da cenazeye çelenk gönderdi. Üstel’in tabutuna Galatasaray bayrağı sarıldı.
YENİ ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Aziz Üstel’in cenazesi, Yeni Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.