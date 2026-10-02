Fenerbahçe'de ocak transferi için hazırlıklar başladı. Sarı lacivertlilerde, ara transfer döneminde kadroya takviye yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede, ocak ayında orta saha transferini gerçekleştireceklerini söylediği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon yapılamayan orta saha transferini devre arasında telafi edecek olan sarı lacivertliler, biri ofansif olmak üzere 2 orta saha ve bir stoper ile anlaşmak için çalışmalara başladı. Yapılacak transferlerden birinin yerli olacağı, yabancı transferi içinse 2 isimle yolların ayrılacağı belirtildi.

İddiaya göre Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic ve Dorgeles Nene ile yolların ayrılacağı, bu isimlerin ardından 23 yaş altı kontenjanında yer açılacağı ve bu boşluğun yeni transferlerle doldurulacağı ifade edildi.