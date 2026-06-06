Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanının belirleneceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde sular bir an olsun durulmadı. Art arda çıkan kavgaların ardından Hakan Safi'yi destekleyen kulüp üyesi Gizem Özcan, Aziz Yıldırım'ı oldukça sert ifadelerle eleştirdi. Özcan kürsüden indikten sonra tribündeki Yıldırım destekçileri tarafından su şişesi fırlatıldı.

"ÇOCUKLAR DEĞİL DOSTLARIN ÜZÜLMESİN DİYE"

Özcan'ın sosyal medyada gündem olan konuşması şöyle:

"Bitti Ali bitti, benim bundan sonra Fenerbahçe'ye bir şey olma şansım yok' dediniz, yine buradasınız. Hoş geldiniz Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Başkan, 'Bu sene çocuklara şampiyonluk sözümüz var' diyor. Biliyor musunuz Aziz Yıldırım, efsanemiz Alex de Souza gönderilirken Denizli maçında, Bursa şampiyonluğunda, hatta şu an birlikte yol yürüdükleriniz Fenerbahçemizin şike yaptığını ima ederken ben de çocuktum. Siz çocuklar üzülmesin diye değil, dostların diye üzülmesin diye geliyorsunuz.

"NİHAT ÖZDEMİR'İN BAŞKANLIK YOLUNU YAPMAKTADIR"

Sayın Aziz Yıldırım, yine seçimi kaybederim diye bir şeyleri açıklamıyor. Ancak, yeniden üyeliğe kabul ve kıdem haklarının iadesi maddesinden kimlerin yararlanacağı açık ve nettir. TFF başkanıyken '9 yıldır şikeye rastlamadık' deyip, 3 Temmuz'da Fenerbahçemizin şike yaptığını ima eden, ihraç edilmemesine rağmen istifa eden ve limit bahanesiyle kulübümüze sol bek aldırmayan Nihat Özdemir'in başkanlık yolunu yapmaktadır. Sayın Aziz Yıldırım, kulübümüze şikeci diyen Tahir Kıran'ın kulübe geri dönmesini sağlamaktadır.

"8 SENEDİR NEREDESİNİZ"

2018'e dönelim, son 4 yıldır şampiyon yapamadığı için gönderilmemiştir. Sayın Başkan, kendi egosunu Fenerbahçe'nin önüne koymuş, Fenerbahçe taraftarıyla sürekli karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan hoca ve futbolcuları itibarsızlaştırarak göndermiş, gelirlerimizi temlik altına aldırmış, taşınmazlarımızı ipotek koydurmuş, sponsporluklarımızı kırdırarak Fenerbahçemizi borç batağına sürüklemiştir. Ne acı ki Fenerbahçe borç batağındayken Aziz Yıldırım'ın bu kulüpten 1 TL alacağı dahi yoktur. Bugün Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Ali Koç ve Sayın Hakan Safi'ye 'gelin birleşelim' diyor. 8 senedir neredesiniz Sayın Aziz Yıldırım!

'Fenerbahçe'ye zarar vermemek için stadyuma maç izlemeye gelmedim' diyor. Fenerbahçe'nin her kötü sonucunda yemekler düzenlemekte, SPK'ya şikayet etmekle tehdit etmekte ve daha vahimi takım şampiyonluk yolundayken mevcut futbolcularımızı kötülemektedir. Bu vesiyle buradan eski başkanımız Sayın Ali Koç'a, başkanlık görevi bittikten sonra Fenerbahçemize maddi ve manevi destek vermeye devam ettiğinden, Sayın Sadettin Saran ve yönetimine karşı destekleyici tutumundan dolayı teşekkür ederim. Sayın Aziz Yıldırım'dan göremediğimiz, eski başkan nasıl olunuru gösterdiği için ayrıca teşekkür ederim.

"ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERİYOR"

Fenerbahçe, 120. yılında şampiyon olmak zorundadır. Sayın Hakan Safi, açıkladığı transferlerle sizleri belirsizliğe sürüklememektedir. Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol aklı ise 'Hagi'ye heykel yapılsa anlarım ama Alex'e yapılmamalı' diyen Oğuz Çetin'dir. 'Ben seçilmezsem 4 ay sonra yine kongre olacak' diyerek Fenerbahçe camiasına aba altında sopa gösterenlere değil, Fenerbahçemizin geleceği için gözünü kırpmadan her türlü fedakarlığı yapacak Hakan Safi'ye oy verelim.

Son olarak soruyorum; Sayın Aziz Yıldırım, 1 yıllığına geliyorum, Hakan Bey 2027'de aday olsun diyoruz. Sizden kalan borçları bu sefer de Hakan Safi mi ödesin?"