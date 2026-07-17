6-7 Haziran 2026 tarihinde yapılan seçimlerde rakibi Hakan Safi'yi açık ara farkla geride bırakarak yeniden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı seçilen Aziz Yıldırım, transfer dönemine de hızlı başladı.



Son olarak Mason Greenwood transferi ile sarı-lacivertli taraftarın övgülerini toplayan Yıldırım, Chobani Stadyumu'ndaki localara ise yüzde 100'e varan oranlarda zam yaptı.





Kulübe kaynak yaratmak amacıyla yapılan loca zammının ardından Yıldırım, Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kullandığı locayı ise iptal etti.



ACUN ILICALI'NIN LOCASINI ELİNDEN ALDI



Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Ilıcalı'nın Chobani Stadyumu'ndaki locası iptal edildi. Bu gelişme, 2024 yılında karşılıklı açıklamalarla başlayan, ceza davası ve tazminat süreciyle devam eden iki isim arasındaki uzun soluklu gerilimi yeniden gündeme taşıdı.





Ali Koç yönetimi döneminde Fenerbahçe Asbaşkanlığı yapan Acun Ilıcalı, Hamzaoğlu'na yaptığı kısa açıklamada "Evet, locamı aldılar." ifadelerini kullandı.