Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi orta saha olurken, transfer listesine sürpriz bir isim daha eklendi. Yönetimin, Shakhtar Donetsk'te forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Marlon Gomes'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

TRANSFER LİSTESİNDE YENİ İSİM

Fenerbahçe, orta saha transferi için değerlendirdiği adaylar arasına Marlon Gomes'i de dahil etti.

Daha önce Corinthians forması giyen Bidon, Botafogo'dan Danilo ve Brighton'dan Yasin Ayari ile ilgilendiği belirtilen sarı-lacivertlilerin, son değerlendirmelerin ardından Brezilyalı futbolcuyu öncelikli hedefleri arasına aldığı öne sürüldü.

Gomes'in genç yaşı, Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı oyuncu kriterlerine uygunluğu ve diğer adaylara kıyasla daha avantajlı görülen transfer maliyetinin bu kararda etkili olduğu ifade edildi.

ARDA TURAN İLE GÖRÜŞME PLANI

Transfer sürecinin dikkat çeken ayrıntılarından biri de Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yapması oldu.

İddiaya göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, eski takım arkadaşı Arda Turan ile doğrudan iletişime geçerek transfer konusunda kolaylık sağlamasını isteyebileceği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise resmi girişimlere başlamadan önce teknik heyetten gelecek son değerlendirmeyi beklediği aktarıldı.

25 KASIM TARİHİ İŞARET EDİLDİ

Fenerbahçe'nin transfer için ilk resmi teması gerçekleştireceği tarih de gündeme geldi.

Haberde, 25 Kasım'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Shakhtar Donetsk ile oynanacağı belirtilen karşılaşmanın, iki kulüp yöneticilerinin transfer konusunu görüşmesi açısından fırsat olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemi açılmadan anlaşma zemini arayacağı iddia edildi.

20 MİLYON EURO İDDİASI

Fenerbahçe'nin Marlon Gomes transferi için ayırdığı öne sürülen bütçe de dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katabilmek için 20 milyon euroya kadar çıkabileceği iddia edildi.

Transferle ilgili kulüplerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu.