İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Sergio Conceiçao ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik adamla neden sözleşme imzalamadığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin görüşmelerde önemli mesafe aldığı ve Conceiçao'yu İstanbul'a davet edeceğinin konuşulduğu dönemde, teknik adamdan vazgeçildiği belirtildi. Haberde, ücret talebindeki artışın ardından Fenerbahçeli yöneticilerin masadan kalktığı öne sürüldü. BEŞ BÜYÜK LİGDEN TEKLİF BEKLİYOR Gazeteci Fabrizio Romano da Conceiçao'nun kariyer planına ilişkin bilgi paylaştı. Romano, Portekizli teknik adamın beş büyük ligden teklif beklediğini yazdı. Son olarak Al-Ittihad'ı çalıştıran Conceiçao, 30 Haziran'dan bu yana takım çalıştırmıyor.

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