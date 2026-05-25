Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında 'şucu, bucu' şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"İki tane golcü alacağız. Ondan sonra diğer yerleri tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Sonra içerden gitmek isteyen ya da bizim göndermek istediklerimiz olursa başka oyunculara da bakabiliriz. Hedef, sezon başlayana kadar tüm bunları halletmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa benim olduğum yıllar da dahil tüm oyuncular hazır gelecek. Söz veriyorum rahat olun şampiyon olacağız."

AYKUT KOCAMAN KONUSU…

"Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek."

MOURINHO BENİ 2003’TEN BERİ BİLİYOR

"Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman bir menajer getirmek istedi, karar verememiştik. Oradan Porto'ya gitti. Son görüşmemizde 5 tane futbolcu söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' demiş. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almadılar."

EDERSON İYİ BİR KALECİ

"Ederson iyi bir kaleci. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz. Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız."