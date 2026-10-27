Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal oldukça eleştirilmişti.

Gün içinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimi, Samandıra'da konuyla ilgili flaş bir toplantı yaptı. Toplantı sonrası Aziz Yıldırım ve yönetimi İsmail Kartal’ın istifasını kabul etti ve yollar resmen ayrıldı.

CANLI YAYINDA KAZA YAPTI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu İsmail Kartal'ın istifasıyla sonuçlanan yönetim kurulu toplantısının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı.

Yıldırım’ın oldukça gergin görüldüğü gözlenirken talihsiz bir an yaşadı. Basın mensuplarının kendisini çektiği sırada direksiyon başındaki Aziz Yıldırım, park halinde bulunan bir araca çarptı. Aziz Yıldırım'ın aracı, daha sonra yoluna devam etti.