Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı. Maç sonrasında, sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Telegol’e konulan Mahmut Uslu’nun açıklamaları şu şekilde:

"İçim kan ağlıyor. Öfkeliyim, çok kızgınım. Bir iki hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Söyleyeceklerim var. Televizyonda ve stadyumda ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum. Bugün yine dağıldım. Kamera son bölümde tribünleri gösterdi. Sürekli ağlayan çocuklar, ben artık bu manzara ile karşılaşmak istemiyorum. Bir Fenerbahçeli olarak buna hakkım yok mu? İstemiyorum!"

“Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, aday çıkar. Ben de çıkarım gerekirse. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar, Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Denedi, olmadı. Denedi yine olmadı. Bunları basın toplantısında daha ağır bir şekilde 10 gün içinde belki 1 hafta içinde bunları söyleyeceğim, gününü kararlaştırmadım.”

“Yeter artık sabrımız taştı. Bu kulüp sadece futbolda değil birçok alanda başarısız oldu, olmaya devam ediyor. Galatasaray'a kaybettiğimiz, Beşiktaş'a kaybettiğimiz maçlarda yapı mı vardı? Hakemlik bir şey mi oldu bugün, kandırmayalım birbirimizi. Ben gerekirse bu göreve talibim, ben görevden kaçmam ama bu iş Ali Bey ile olmuyor."