Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi. Yönetim listesini tanıtan Aziz Yıldırım, kongre üyelerine seslendi.

Listesindeki isimlere değinen Aziz Yıldırım "Feridun Geçgel yönetimde, Futbol AŞ'de olacak. Rahatsızlığı ve işlerinden dolayı katılamadı. Cihan Kamer, Selim Kosif ve Murat İman, Mehmet İman da Final-Four'a gittiler. Onlar da yönetimde olacak. Futbol AŞ'ye 3-4 tane kaliteli insanlar gelecekler. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Futbol AŞ'yi beraber yöneteceğiz. Bunlar birbirinden bağımsız olmayacak." dedi.

Başkan adayı Hakan Safi'ye başarı dileyen Aziz Yıldırım "Sayın Hakan Safi ve arkadaşlarını selamlıyor, kendilerine başarılar diliyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil. Fenerbahçeli, Fenerbahçelinin rakibi olamaz. 120 yıllık koca çınar ne Aziz Yıldırımlar, ne başkanlar gördü. Bu 120 yılın yarısında benim emeğim geçti ve kendime baktığımda hep Fenerbahçe'yi gördüm Kendime bakınca, Fenerbahçe'yi görüyorum. Benim nabzım şu şekilde atıyor: Her zaman her yerde en büyük Fener. Bana neler yapacağımı sormaya kimsenin ihtiyaç duyacağını sanmıyorum. Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını sarı-laciverte boyamak için varım. Nasıl yapacaksın diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız." ifadelerini kullandı.

BİRLİK ÇAĞRISI

Geçmiş başkanlara birleşme çağrısı yapan Aziz Yıldırım "Benden önce, sonra Fenerbahçe'ye hizmet etmiş tüm başkanlara samimiyetle teşekkür ediyorum. Hepsi Fenerbahçe için çok fedakarlıklar yaptılar. Fenerbahçeli kardeşlerim, bir olalım. Sayın Ali Koç'a, sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin hep beraber olalım. Hep beraber bu sene Fenerbahçemizi şampiyon yapalım. Bu seneye hep beraber damga vuralım, bu herkese çağrımdır. Fenerbahçe Sezonu başlamıştır. Sonu şampiyonluk olsun." diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın çağrısından sonra basın toplantısı sona ererken basın mensuplarından soru alınmadı..