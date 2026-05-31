Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, rüya gibi bir transfer hamlesiyle tüm camiayı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Yıldırım'ın Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'i bir sezonluğuna kiralama planı üzerinde çalıştığı bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin başkan adayı, 21 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadroya katmayı, sarı-lacivertli kulübü 12 yıldır beklenen şampiyonluk hedefine ulaşması açısından kritik öneme sahip görüyor.

STRATEJİK HAMLE

Bu hamle ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk için rüzgarı arkasına alması bekleniyor. Ayrıca şampiyonluk kadar önemli bir detay daha var: Genç nesillerin ve çocukların yeniden Fenerbahçeli olması. Yıldırım, Arda Güler'in sarı-lacivertli forma altında oynamasının çocukların gönlünü yeniden Fenerbahçe'ye bağlaması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriyor. Aziz Yıldırım'ın Arda Güler hamlesi sadece fikir aşamasında da kalmadı.

REAL MADRİD'DEKİ ROLÜNE BAĞLI

Aziz Yıldırım'ın Arda Güler'in babası ve menajeriyle doğrudan görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Arda Güler’in ikna edilmesi halinde, milli oyuncunun Fenerbahçe'ye bir sezonluğuna dönmesi için resmi adımların atılacağı vurgulanıyor. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Arda'nın büyük ihtimalle Jose Mourinho olacak yeni teknik direktör ile birlikte Real Madrid'deki rolünü gördükten sonra vereceği karara bağlı olacak.