Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, UEFA limit konusunda açıklamalarda bulundu… Sports Digital’e konuşan Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde:

"Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey daha vermemişler içeriye. Oradaki bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, ihlaller var diyorlar. Belirtmiyorlar ne olduğunu tam açık."

'OYUNCU SATIŞLARI VARSA KULLANABİLİYORSUNUZ'

"60 milyon euro'ya kadar, şu andaki duruma göre, bu değişebilir, 60 milyon euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar."

'BORCU TAM BİLMİYORUZ'

Aziz Yıldırım, borçlar konusunda, "Borcu tam bilmiyoruz. İçeriye girince ancak öğreneceğiz. Söylentileri duyuyoruz. Neyle alıyorsam, öyle bırakacağım borcu. Borçları ödüyor diyorsunuz ama neyle ödüyorlar. Benim 2001'den sonra yapmış olduğum kaynaklarla ödüyorlar. Kendileri ilave bir şey yapıp borç ödemiyorlar." dedi.