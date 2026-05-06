Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 1998-2018 yılları arası başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yaklaşan Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Kongresi için adaylığını açıkladı.

Diğer adaylara birleşme çağrısı yapan Yıldırım'a Barış Göktürk olumlu yanıt verirken Hakan Safi ise adalıktan geri adım atmama kararı aldı.

BÜTÇESİNİ BELİRLEDİ

Aziz Yıldırım bu kez kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda Fenerbahçe için 200 milyon Euro'luk transfer bütçesi belirlediği öğrenildi.

Yıldırım, yeniden başkan seçilmesi halinde takviye yapılacak bölgeleri de ekipleri ile belirledi. Kaleci, yıldız bir kanat, İki üst düzey defans, yıldız seviyesinde forvet takviyesi planlayan Aziz Yıldırım, teknik direktör adayları için de kısa liste oluşturdu.

Aziz Yıldırım'ın yerli teknik direktör adayı Aykut Kocaman olarak ön plana çıkarken yabancı teknik adam adaylarında ise Xabi Alonso, Vitor Bruno ve Filipe Luis isimleri üzerine yoğunlaşma kararı alındı.