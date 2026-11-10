Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük görevinin ardından Dirk Kuyt'a altyapıda görev teklif edildiği belirtildi. HT Spor'un haberine göre Başkan Aziz Yıldırım, Hollandalı çalıştırıcının kulüpte kalmasını istiyor.

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Kuyt, Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle dikkat çekmişti. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle Kuyt'ın kulüpteki geleceği gündeme geldi. Belözoğlu'nun teknik ekipte istemediği Hollandalı futbol adamına Yıldırım, sürpriz bir teklif götürdü.

ALTYAPIDA GÖREV TEKLİFİ

Liverpool maçındaki performansından memnun kaldığı belirtilen Yıldırım'ın, Kuyt'ın tecrübesinden altyapıda yararlanmayı hedeflediği aktarıldı. Kuyt, Başkan Yıldırım'la bir araya gelecek. Toplantı sonrası Hollandalı'nın Fenerbahçe'deki geleceği netleşecek.

"BAŞKAN VE KULÜP İSTEDİĞİ SÜRECE BURADA KALMAYA DEVAM ETMEK İSTERİM"

Kuyt, geçici görev sürecinin ardından Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan ve kulüp istediği sürece burada kalmaya devam etmek isterim. Kulüp için en doğrusu neyse onu yapmalıyız. Bu kulübü çok seviyorum."