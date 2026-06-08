Fenerbahçe'nin tarihi seçiminde Hakan Safi'ye büyük bir farkla üstün gelerek yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, rakibinin anlaştığı oyuncuları da değerlendirmeye aldı. Daha önce "Ben o oyuncuları almam" diyen Yıldırım, son günde açıklanan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili ise farklı bir yol tercih etti.

SAFİ ANLAŞTI YILDIRIM GETİRECEK

A Spor'un haberine göre Aziz Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için temaslara başladı. Yıldırım'ın, gelecek sezonda milli yıldızı takımda görmek istediği ifade edildi.

Seçim süreci boyunca birçok yıldız ile anlaştığını duyuran Safi, oy kullanmaya gittiği sırada Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını duyurmuştu. Oyuncunun menajeri de Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada, "Safi'nin seçilmesi halinde en iyi oyuncum için anlaşma sağladık" ifadelerini kullanmıştı.

INTER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Safi'nin Çalhanoğlu ile anlaştıklarını duyurmasının ardından oyuncunun kulübü Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Umarım Hakan hakkındaki bu pembe dizi bize geçen sene Galatasaray örneğinde olduğu gibi yine uğur getirir. Her Türk dizisi bize bir Scudetto ve bir Coppa Italia getirecekse belki gelecek sene biz de Beşiktaş'ın seçim kampanyasına katılırız. Hakan'ı takımda tutmak istiyoruz."

Bu sezon Inter formasıyla 30 maçta süre alan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 16 milyon euro...