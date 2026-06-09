Fenerbahçe'de seçim öncesi Aziz Yıldırım'ın her konuda anlaşma sağladığı Kosovalı santrfor Vedat Muriqi, Sarı-Lacivertlilere imza atmaya çok yakın... Tecrübeli golcü, Antalya'daki tatilini yarıda bırakarak İstanbul'a geldi ve pazar gününe dek resmi imzayı atması bekleniyor.

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Mallorca ile 15.5 milyon euro karşılığında el sıkıştığı kaydedildi. Ancak bazı bonus maddeleri ve ödeme planı konusunda pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Kulüpler arasındaki anlaşmanın 1-2 güne sağlanmasının ardından transferin de resmen açıklanması bekleniyor.

Mallorca formasıyla geçen sezon 37 maçta süre alan 32 yaşındaki Muriqi, 23 kez fileleri havalandırmayı başardı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...