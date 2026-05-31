Fenerbahçe’de seçim heyecanı devam ediyor… Başkan adaylarından Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada kızı Yaz Yıldırım'ın seçim haftasında Fenerbahçe ile ilgili konuşmayacağını söyledi.

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım son günlerde yaptığı paylaşımlar ve verdiği tepkilerle dikkat çekmişti. Yaz Yıldırım sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar arasında da konuşulan isimlerden biri olmuştu.

Aziz Yıldırım Aspor’da kızı Yaz’ın Fenerbahçe ile ilgili konuşmayacağını belirtti. Yıldırım, "Kızım Yaz, son hafta kesinlikle Fenerbahçe ile ilgili konuşmayacak. Hem kendisine hem de bana zarar veriyor." ifadelerini kullandı.