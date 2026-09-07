Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Görüşmede Yıldırım’ın iş dünyasındaki faaliyetleri kapsamında geliştirilen insansız deniz araçları (İDA) öne çıktı.
İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINI TANITTI
Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre ziyarete DEARSAN Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanı sıra büyük kızı Hande Yıldırım da katıldı.
Görüşmede, Türk şirketlerinin Azerbaycan’daki çalışmaları ve iki ülke arasında yürütülen ortak projeler ele alındı.
Programın dikkat çeken bölümünde ise Azerbaycan donanmasına kazandırılan insansız deniz araçları tanıtıldı.
Klasik savaş gemilerinden farklı özelliklere sahip olan İDA’lar, insansız olarak görev yapabilme kabiliyetleriyle öne çıkıyor.
SALVO’DA ÇAKIR FÜZESİ DETAYI
Paylaşılan görüntülerde, gösteri yapan SALVO SİDA üzerinde CANiK üretimi 12,7 milimetrelik stabilize makineli tüfek yer aldığı görüldü.
Ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Aliyeva’ya, SALVO’nun ROKETSAN üretimi ÇAKIR seyir füzesi entegre edilmiş konfigürasyonu hakkında da bilgi verildi.
DEARSAN’ın Katar’a ihraç ettiği hücumbotlarda da ÇAKIR seyir füzesinin bulunacağı biliniyor.