Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün transferde hata yapma şansının bulunmadığını açıkladı. İşte Yıldırım’ın Hakan Safi’nin transfer vaatleriyle ilgili gündeme damga vuran o sözleri: “Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA’dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez.”

TOPLAM 6 TRANSFER

“İki santrfor dahil toplam 6 transferle kadroda ana iskeleti oluşturacağız. Bu oyuncuların hepsi 20-25 Haziran civarındaki sezon açılışına yetişecek. Sonra durup bakacağız, giden olursa ihtiyaca göre yeniden elden geçireceğiz. 15 gündür Aykut Kocaman’ı görmedim. Daha önce her hafta yemek yiyorduk. Etki altında kalmamak ve hata yapmamak için bekliyorum. Yabancıya karışamazsın. Yerli de her şeye müdahale ettirmez. İkisinin de olumlu-olumsuz tarafları var.”